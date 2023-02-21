Курочкина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1854

Муж: Курочкин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Около 08.06.1855

Дочь: Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Курочкин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Около 04.11.1856

Сын: Курочкин Платон Николаевич

Отец ребёнка: Курочкин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
20.01.1860

Сын: Курочкин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Курочкин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
14.05.1862

Дочь: Анфиса Николаевна

Отец ребёнка: Курочкин Николай Николаевич

Ильинское, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.08.1864

Сын: Курочкин Ливерий Николаевич

Отец ребёнка: Курочкин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Курочкин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Курочкин Николай Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника
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