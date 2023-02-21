Курочкина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1854
Рождение ребёнка
Около 08.06.1855
Дочь: Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Курочкин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Около 04.11.1856
Сын: Курочкин Платон Николаевич
Отец ребёнка: Курочкин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
20.01.1860
Сын: Курочкин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Курочкин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
14.05.1862
Дочь: Анфиса Николаевна
Отец ребёнка: Курочкин Николай Николаевич
Ильинское, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.08.1864
Сын: Курочкин Ливерий Николаевич
Отец ребёнка: Курочкин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Курочкин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Курочкин Николай Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника