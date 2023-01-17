Денисова (Захарова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Захарова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

05.03.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Захаров Иван Николаевич

Мать: Захарова Анна Ивановна

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
12.09.1854 ст.

Муж: Денисов Николай Степанович

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.03.1856 ст.

Сын: Денисов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.07.1857 ст.

Дочь: Денисова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Денисов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Денисов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Сын: Денисов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Денисов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Денисов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Денисов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
05.03.1886 ст.
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
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