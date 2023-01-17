Денисова (Захарова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти05.03.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Захаров Иван Николаевич
Мать: Захарова Анна Ивановна
Бракосочетание
12.09.1854 ст.
Рождение ребёнка
13.03.1856 ст.
Сын: Денисов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович
Рождение ребёнка
05.07.1857 ст.
Дочь: Денисова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Денисов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Сын: Денисов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Денисов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Денисов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Денисов Николай Степанович
Смерть
05.03.1886 ст.
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика