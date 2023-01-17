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Денисов Михаил Николаевич

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Место рождения

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Денисов Николай Степанович

Мать: Денисова Елизавета Ивановна

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1881 по 24.07.1887 ст.
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 31.03.1888 по 23.04.1888
Новый Торъял, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Работа или профессия
С 23.04.1888 по 20.06.1900 ст.
Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1894

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Денисов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Денисова Нина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 20.06.1900 по 26.05.1913 ст.
Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
1915
Полом, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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