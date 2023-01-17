Денисов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Образование
С 1881 по 24.07.1887 ст.
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 31.03.1888 по 23.04.1888
Новый Торъял, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Работа или профессия
С 23.04.1888 по 20.06.1900 ст.
Бракосочетание
До 1894
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Денисов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Денисова Нина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 20.06.1900 по 26.05.1913 ст.
Кизнер, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
1915
Полом, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно