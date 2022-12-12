Денисов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Образование
С 1875 по 1877
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Работа или профессия
С 1877 по 1880
Каринка, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Военная служба
С 1880 по 1885
Работа или профессия
1885
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно