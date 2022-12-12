Денисов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Иван Николаевич

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Место рождения

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Денисов Николай Степанович

Мать: Денисова Елизавета Ивановна

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1875 по 1877
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Работа или профессия
С 1877 по 1880
Каринка, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Военная служба
С 1880 по 1885
Работа или профессия
1885
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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