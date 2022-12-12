Денисов Павел Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Образование
1877
Образование
С 1880 по 01.07.1888
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 26.10.1888 по 18.06.1894 ст.
Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 18.06.1894 по 25.09.1903 ст.
Работа или профессия
С 14.09.1895 ст.
Рождение ребёнка
27.04.1897
Сын: Денисов Александр Павлович
Мать ребёнка: Денисова Феозва Филаретовна
Бракосочетание
До 1897
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Денисова Феозва Филаретовна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Денисова Анна Павловна
Мать ребёнка: Денисова Феозва Филаретовна
Работа или профессия
С 06.09.1901
Макаровская, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 27.08.1901 ст.
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.
Дочь: Денисова Юлия Павловна
Мать ребёнка: Денисова Феозва Филаретовна
Работа или профессия
С 25.09.1903 по 25.04.1908 ст.
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Денисова Нина Павловна
Мать ребёнка: Денисова Феозва Филаретовна
Рождение ребёнка
20.03.1908 ст.
Мать ребёнка: Денисова Феозва Филаретовна
Работа или профессия
С 25.04.1908 ст.
Полом, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно