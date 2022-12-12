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Денисов Павел Николаевич

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Место рождения

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Денисов Николай Степанович

Мать: Денисова Елизавета Ивановна

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
1877
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1880 по 01.07.1888
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 26.10.1888 по 18.06.1894 ст.
Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 18.06.1894 по 25.09.1903 ст.
Афанасьево, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 14.09.1895 ст.
Афанасьево, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.04.1897

Сын: Денисов Александр Павлович

Мать ребёнка: Денисова Феозва Филаретовна

Афанасьево, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1897

Жена: Денисова Феозва Филаретовна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Денисов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Денисова Феозва Филаретовна

Афанасьево, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Денисова Анна Павловна

Мать ребёнка: Денисова Феозва Филаретовна

Афанасьево, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 06.09.1901
Макаровская, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 27.08.1901 ст.
Пашино, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.

Дочь: Денисова Юлия Павловна

Мать ребёнка: Денисова Феозва Филаретовна

Афанасьево, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 25.09.1903 по 25.04.1908 ст.
Пашино, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Денисова Нина Павловна

Мать ребёнка: Денисова Феозва Филаретовна

Афанасьево, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.03.1908 ст.

Сын: Денисов Николай Павлович

Мать ребёнка: Денисова Феозва Филаретовна

Пашино, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 25.04.1908 ст.
Полом, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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