Денисова Феозва Филаретовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1875 ст.
Дата смертиМежду 1911 и 1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1897
Сын: Денисов Александр Павлович
Отец ребёнка: Денисов Павел Николаевич
Бракосочетание
До 1897
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Денисов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Денисова Анна Павловна
Отец ребёнка: Денисов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.
Дочь: Денисова Юлия Павловна
Отец ребёнка: Денисов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Денисова Нина Павловна
Отец ребёнка: Денисов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
20.03.1908 ст.
Отец ребёнка: Денисов Павел Николаевич
Пашино, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1911 и 1913
Полом, Фаленский муниципальный район, Кировская область