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Денисова Феозва Филаретовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1875 ст.

Дата смерти

Между 1911 и 1913

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1897

Сын: Денисов Александр Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Николаевич

Афанасьево, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1897

Муж: Денисов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Денисов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Николаевич

Афанасьево, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Денисова Анна Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Николаевич

Афанасьево, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.

Дочь: Денисова Юлия Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Николаевич

Афанасьево, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Денисова Нина Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Николаевич

Афанасьево, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.03.1908 ст.

Сын: Денисов Николай Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Николаевич

Пашино, Афанасьевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1911 и 1913
Полом, Фаленский муниципальный район, Кировская область
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