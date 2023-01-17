Захарова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Сергиева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич
Суна, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1836 ст.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Денисова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич
Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Мухачёва Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Захарова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
23.07.1854 ст.
Дочь: Фёдорова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно