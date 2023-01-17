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Захарова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Сергиева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич

Суна, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1836 ст.

Муж: Захаров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Денисова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Мухачёва Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич

Верхосунье, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Захаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич

Верхосунье, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Захарова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич

Верхосунье, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.07.1854 ст.

Дочь: Фёдорова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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