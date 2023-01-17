Сергиева (Захарова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиева (Захарова) Мария Ивановна

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Место рождения

Суна, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

До 1888

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Захаров Иван Николаевич

Мать: Захарова Анна Ивановна

Суна, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.04.1854 ст.

Дочь: Жилина Елизавета Петровна

Отец ребёнка: не указан

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1854

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Сергиев Пётр Петрович

Отец ребёнка: не указан

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1862 ст.

Дочь: Ясницкая Павла Петровна

Отец ребёнка: не указан

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Сергиев Александр Петрович

Отец ребёнка: не указан

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1888
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
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