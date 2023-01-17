Сергиева (Захарова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиДо 1888
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Захаров Иван Николаевич
Мать: Захарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1854 ст.
Дочь: Жилина Елизавета Петровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
До 1854
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.02.1862 ст.
Дочь: Ясницкая Павла Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Сергиев Александр Петрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
До 1888