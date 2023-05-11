Ясницкая (Сергиева) Павла Петровна
Место рождения
Дата рождения10.02.1862 ст.
Дата смертиМежду 1901 и 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1862 ст.
Отец: не указан
Мать: Сергиева Мария Ивановна
Образование
1876 или 1877
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Ясницкий Алексей Алексеевич
Бракосочетание
До 1887
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: София Алексеевна
Отец ребёнка: Ясницкий Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
03.10.1891 ст.
Отец ребёнка: Ясницкий Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
03.07.1896 ст.
Дочь: Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Ясницкий Алексей Алексеевич
Смерть
Между 1901 и 1909