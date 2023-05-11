Ясницкая (Сергиева) Павла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясницкая (Сергиева) Павла Петровна

Место рождения

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.02.1862 ст.

Дата смерти

Между 1901 и 1909

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1862 ст.

Отец: не указан

Мать: Сергиева Мария Ивановна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Образование
1876 или 1877
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Ясницкий Алексей Алексеевич

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1887

Муж: Ясницкий Алексей Алексеевич

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: София Алексеевна

Отец ребёнка: Ясницкий Алексей Алексеевич

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.10.1891 ст.

Сын: Ясницкий Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Ясницкий Алексей Алексеевич

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.07.1896 ст.

Дочь: Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Ясницкий Алексей Алексеевич

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1901 и 1909
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
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