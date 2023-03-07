Ясницкий Пётр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯсницкий Пётр Алексеевич

Ясницкий Пётр Алексеевич

avatar

Место рождения

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.10.1891 ст.

Дата смерти

22.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1891 ст.

Отец: Ясницкий Алексей Алексеевич

Мать: Ясницкая Павла Петровна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Образование
1899
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Образование
С 1900 по Неизвестно
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Образование
По 1910
Киров, город Киров, Кировская область
Образование
1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1915

Дочь: Ясницкая Павла Петровна

Мать ребёнка: Ясницкая n

Тарту
Рождение ребёнка
1917

Сын: Ясницкий Игорь Петрович

Мать ребёнка: Ясницкая n

Пермь, Пермский, Пермский край
Работа или профессия
1918
Залазна, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1920
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ясницкая n

Смерть
22.10.1968
Усть-Качка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close