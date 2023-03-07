Ясницкий Пётр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1891 ст.
Дата смерти22.10.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1891 ст.
Образование
1899
Образование
С 1900 по Неизвестно
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Образование
По 1910
Киров, город Киров, Кировская область
Образование
1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.11.1915
Дочь: Ясницкая Павла Петровна
Мать ребёнка: Ясницкая n
Тарту
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Ясницкая n
Работа или профессия
1918
Залазна, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1920
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ясницкая n
Смерть
22.10.1968
Усть-Качка, Пермский муниципальный район, Пермский край