Ясницкая n — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясницкая n

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1915

Дочь: Ясницкая Павла Петровна

Отец ребёнка: Ясницкий Пётр Алексеевич

Тарту
Рождение ребёнка
1917

Сын: Ясницкий Игорь Петрович

Отец ребёнка: Ясницкий Пётр Алексеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
?.02.1919

Сын: Ясницкий Юрий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ясницкий Пётр Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
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