Ясницкая n
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1915
Дочь: Ясницкая Павла Петровна
Отец ребёнка: Ясницкий Пётр Алексеевич
Тарту
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Ясницкий Пётр Алексеевич
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
?.02.1919
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно