Ясницкий Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
15.07.1884 ст.
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 06.01.1887
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Ясницкая Павла Петровна
Бракосочетание
До 1887
Жена: Ясницкая Павла Петровна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: София Алексеевна
Мать ребёнка: Ясницкая Павла Петровна
Рождение ребёнка
03.10.1891 ст.
Мать ребёнка: Ясницкая Павла Петровна
Рождение ребёнка
03.07.1896 ст.
Дочь: Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Ясницкая Павла Петровна
Смерть
Неизвестно