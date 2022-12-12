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Ясницкий Алексей Алексеевич

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Место рождения

Котельнич, город Котельнич, Кировская область

Дата рождения

15.03.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Образование
15.07.1884 ст.
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 06.01.1887
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Ясницкая Павла Петровна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1887

Жена: Ясницкая Павла Петровна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: София Алексеевна

Мать ребёнка: Ясницкая Павла Петровна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.10.1891 ст.

Сын: Ясницкий Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Ясницкая Павла Петровна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.07.1896 ст.

Дочь: Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Ясницкая Павла Петровна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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