Фёдорова (Захарова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Захарова) Людмила Ивановна

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Место рождения

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

23.07.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1854 ст.

Отец: Захаров Иван Николаевич

Мать: Захарова Анна Ивановна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1876

Муж: Фёдоров Александр Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1876 ст.

Сын: Фёдоров Александр Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.03.1879 ст.

Сын: Фёдоров Николай Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.08.1880 ст.

Сын: Фёдоров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.02.1883 ст.

Сын: Фёдоров Рафаил Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.11.1886 ст.

Сын: Фёдоров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.04.1891 ст.

Дочь: Фёдорова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.05.1896 ст.

Дочь: Фёдорова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домрачёва ? Александровна

Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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