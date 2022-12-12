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Фёдоров Владимир Александрович

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Место рождения

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

08.08.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1880 ст.

Отец: Фёдоров Александр Иванович

Мать: Фёдорова Людмила Ивановна

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Образование
По 1901
Киров, город Киров, Кировская область
Образование
1902
Харьков, Харківська область
Образование
С 1903 по 1904
Варшава
Образование
1906
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 1907
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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