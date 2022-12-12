Фёдоров Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения08.08.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1880 ст.
Образование
По 1901
Киров, город Киров, Кировская область
Образование
1902
Харьков, Харківська область
Образование
С 1903 по 1904
Варшава
Образование
1906
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 1907
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно