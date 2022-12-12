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Фёдоров Николай Александрович

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Место рождения

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

13.03.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1879 ст.

Отец: Фёдоров Александр Иванович

Мать: Фёдорова Людмила Ивановна

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.09.1901 ст.

Сын: Фёдоров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1901

Жена: Фёдорова Екатерина Андреевна

Работа или профессия
С 1901
Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.1904 ст.

Сын: Фёдоров Борис Николаевич

Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.04.1906 ст.

Дочь: Фёдорова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.

Сын: Фёдоров Герман Николаевич

Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.11.1909 ст.

Сын: Фёдоров Кронид Николаевич

Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.12.1911 ст.

Дочь: Фёдорова Вероника Николаевна

Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Фёдоров Рафаил Николаевич

Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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