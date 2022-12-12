Фёдоров Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения13.03.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1879 ст.
Рождение ребёнка
10.09.1901 ст.
Сын: Фёдоров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна
Бракосочетание
До 1901
Работа или профессия
С 1901
Рождение ребёнка
31.01.1904 ст.
Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
25.04.1906 ст.
Дочь: Фёдорова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.
Сын: Фёдоров Герман Николаевич
Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
28.11.1909 ст.
Сын: Фёдоров Кронид Николаевич
Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
05.12.1911 ст.
Дочь: Фёдорова Вероника Николаевна
Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Фёдоров Рафаил Николаевич
Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно