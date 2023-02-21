Фёдорова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдорова Екатерина Андреевна

Фёдорова Екатерина Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1901 ст.

Сын: Фёдоров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1901

Муж: Фёдоров Николай Александрович

Рождение ребёнка
31.01.1904 ст.

Сын: Фёдоров Борис Николаевич

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.04.1906 ст.

Дочь: Фёдорова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.

Сын: Фёдоров Герман Николаевич

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.11.1909 ст.

Сын: Фёдоров Кронид Николаевич

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.12.1911 ст.

Дочь: Фёдорова Вероника Николаевна

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Фёдоров Рафаил Николаевич

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close