Фёдорова Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1901 ст.
Сын: Фёдоров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович
Бракосочетание
До 1901
Рождение ребёнка
31.01.1904 ст.
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович
Рождение ребёнка
25.04.1906 ст.
Дочь: Фёдорова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович
Рождение ребёнка
26.03.1908 ст.
Сын: Фёдоров Герман Николаевич
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович
Рождение ребёнка
28.11.1909 ст.
Сын: Фёдоров Кронид Николаевич
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович
Рождение ребёнка
05.12.1911 ст.
Дочь: Фёдорова Вероника Николаевна
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Фёдоров Рафаил Николаевич
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович
Смерть
Неизвестно