Фёдоров Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения03.11.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1886 ст.
Образование
С 1901 по 1902
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Образование
С 1903 по 1906
Киров, город Киров, Кировская область
Образование
С 1907 по 1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
1910
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1912
Военная служба
С 1913
Шерабад, Узбекистан
Смерть
Неизвестно