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Фёдоров Алексей Александрович

Место рождения

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.11.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1886 ст.

Отец: Фёдоров Александр Иванович

Мать: Фёдорова Людмила Ивановна

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Образование
С 1901 по 1902
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Образование
С 1903 по 1906
Киров, город Киров, Кировская область
Образование
С 1907 по 1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
1910
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1912
Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
С 1913
Шерабад, Узбекистан
Смерть
Неизвестно
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