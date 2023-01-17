Мухачёва (Захарова) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухачёва (Захарова) Юлия Ивановна

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Место рождения

Верхосунье, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Захаров Иван Николаевич

Мать: Захарова Анна Ивановна

Верхосунье, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1868 ст.

Сын: Мухачёв Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Мухачёв Михаил Лукич

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1868

Муж: Мухачёв Михаил Лукич

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Домрачёва Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Мухачёв Михаил Лукич

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
По 18.04.1877
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 19.04.1877 по 31.12.1880
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 01.01.1881
Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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