Мухачёва (Захарова) Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Захаров Иван Николаевич
Мать: Захарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1868 ст.
Сын: Мухачёв Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Мухачёв Михаил Лукич
Бракосочетание
До 1868
Муж: Мухачёв Михаил Лукич
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Домрачёва Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Мухачёв Михаил Лукич
Место жительства
По 18.04.1877
Место жительства
С 19.04.1877 по 31.12.1880
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 01.01.1881
Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно