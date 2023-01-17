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Мухачёв Михаил Лукич

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Место рождения

Просница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

05.07.1834 ст.

Дата смерти

25.11.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Просница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Образование
По 15.07.1854
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 02.08.1854 по 15.07.1856
Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
С 09.09.1856 по 18.04.1877
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1868 ст.

Сын: Мухачёв Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Мухачёва Юлия Ивановна

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1868

Жена: Мухачёва Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Домрачёва Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Мухачёва Юлия Ивановна

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 19.04.1877 по 31.12.1880 ст.
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 01.01.1881 по 08.02.1893
Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
25.11.1911 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
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