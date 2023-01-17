Мухачёв Михаил Лукич
Место рождения
Дата рождения05.07.1834 ст.
Дата смерти25.11.1911 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
По 15.07.1854
Работа или профессия
С 02.08.1854 по 15.07.1856
Работа или профессия
С 09.09.1856 по 18.04.1877
Рождение ребёнка
02.01.1868 ст.
Сын: Мухачёв Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Мухачёва Юлия Ивановна
Бракосочетание
До 1868
Жена: Мухачёва Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Домрачёва Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Мухачёва Юлия Ивановна
Работа или профессия
С 19.04.1877 по 31.12.1880 ст.
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
С 01.01.1881 по 08.02.1893
Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
25.11.1911 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика