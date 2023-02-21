Красильникова (Абрамова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Абрамова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1902

Дата смерти

10.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1902

Отец: Абрамов Яков Васильевич

Мать: Абрамова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
27.01.1919

Муж: Красильников Иван Иванович

Юлово, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.05.1938

Дочь: Четвертухина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович

Юлово, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
04.10.1982
ул. Генерала Шумилова, д.17, кв. 10
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будник Ася Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
ул. Хлебная, д.17, кв.10 на основании письма из ЦАМО
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарикова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паршина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович

Смерть
10.07.1993
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