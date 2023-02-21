Красильникова (Абрамова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1902
Дата смерти10.07.1993
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1902
Отец: Абрамов Яков Васильевич
Бракосочетание
27.01.1919
Рождение ребёнка
13.05.1938
Дочь: Четвертухина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович
Место жительства
04.10.1982
ул. Генерала Шумилова, д.17, кв. 10
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будник Ася Ивановна
Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
ул. Хлебная, д.17, кв.10 на основании письма из ЦАМО
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарикова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паршина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Красильников Иван Иванович
Смерть
10.07.1993