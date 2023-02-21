Паршина (Красильникова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Куликова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Паршин Владимир
Рождение ребёнка
1971
Сын: Паршин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Паршин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паршин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Паршин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паршин Владимир
Смерть
Неизвестно