Паршина (Красильникова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршина (Красильникова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красильников Иван Иванович

Мать: Красильникова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Куликова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Паршин Владимир

Рождение ребёнка
1971

Сын: Паршин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Паршин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Паршин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паршин Владимир

Смерть
Неизвестно
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