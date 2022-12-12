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Красильников Иван Иванович

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Место рождения

Юлово, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Красильников Иван

Мать: не указана

Юлово, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Образование
Около 1908 ст.
3 класса
Бракосочетание
27.01.1919

Жена: Красильникова Мария Яковлевна

Юлово, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.05.1938

Дочь: Четвертухина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Красильникова Мария Яковлевна

Юлово, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Призыв на военную службу
25.08.1941
Духовницкий РВК, Саратовская обл., Духовницкий р-н Рядовой ВУС 128 (Красноармеец хозяйственно-бытовой службы)
Военная служба
По 04.10.1941
466 сп 125 сд
Ранение
С 04.10.1941 по 01.11.1941
из госпиталя №924
Военная служба
02.11.1941
из 2 арм. зап. уч. полк Военно-пересыльный пункт: 223 азсп 55 А Номер команды: 1005
Военная служба
По 01.02.1942
п/п 506 12 отд. бат. обсл. 66
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паршина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Красильникова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарикова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Красильникова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будник Ася Ивановна

Мать ребёнка: Красильникова Мария Яковлевна

Смерть
?.02.1942
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