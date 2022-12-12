Красильников Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Красильников Иван
Мать: не указана
Образование
Около 1908 ст.
3 класса
Бракосочетание
27.01.1919
Рождение ребёнка
13.05.1938
Дочь: Четвертухина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Красильникова Мария Яковлевна
Призыв на военную службу
25.08.1941
Духовницкий РВК, Саратовская обл., Духовницкий р-н Рядовой ВУС 128 (Красноармеец хозяйственно-бытовой службы)
Военная служба
По 04.10.1941
466 сп 125 сд
Ранение
С 04.10.1941 по 01.11.1941
из госпиталя №924
Военная служба
02.11.1941
из 2 арм. зап. уч. полк Военно-пересыльный пункт: 223 азсп 55 А Номер команды: 1005
Военная служба
По 01.02.1942
п/п 506 12 отд. бат. обсл. 66
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паршина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Красильникова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарикова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Красильникова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будник Ася Ивановна
Мать ребёнка: Красильникова Мария Яковлевна
Смерть
?.02.1942