Шарикова (Красильникова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарикова (Красильникова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красильников Иван Иванович

Мать: Красильникова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
25.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шариков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шариков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шариков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шариков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Шариков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шариков Николай

Смерть
Неизвестно
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