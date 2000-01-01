Шарикова (Красильникова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шариков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шариков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шариков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шариков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Шариков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шариков Николай
Смерть
Неизвестно