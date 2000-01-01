Шариков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шариков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарикова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шариков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шарикова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шариков Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Шарикова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарикова Екатерина Ивановна

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