Четвертухина (Красильникова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.05.1938
Дата смерти05.07.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1938
Образование
С 01.09.1958 по 01.07.1960
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Энгельсский кооперативный техникум центросоюза Товароведение промышленных и продовольственных товаров Квалификация: товаровед
Бракосочетание
21.10.1962
исполнительный комитет Кировского районного Совета депутатов трудящихся г.Волгограда бюро записи актов гражданского состояния
Рождение ребёнка
28.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Четвертухин Василий Иванович
Развод
17.03.1966
Кировский районный суд
Образование
С 01.09.1967 по 11.07.1972
Москва, город федерального значения Москва
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт По специальности: Планирование промышленности Присвоена квалификация: экономист
Смерть
05.07.2018
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния