Четвертухина (Красильникова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвертухина (Красильникова) Мария Ивановна

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Место рождения

Юлово, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

13.05.1938

Дата смерти

05.07.2018

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1938

Отец: Красильников Иван Иванович

Мать: Красильникова Мария Яковлевна

Юлово, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Образование
С 01.09.1958 по 01.07.1960
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Энгельсский кооперативный техникум центросоюза Товароведение промышленных и продовольственных товаров Квалификация: товаровед
Бракосочетание
21.10.1962

Муж: Четвертухин Василий Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
исполнительный комитет Кировского районного Совета депутатов трудящихся г.Волгограда бюро записи актов гражданского состояния
Рождение ребёнка
28.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Четвертухин Василий Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Развод
17.03.1966

Муж: Четвертухин Василий Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Кировский районный суд
Образование
С 01.09.1967 по 11.07.1972
Москва, город федерального значения Москва
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт По специальности: Планирование промышленности Присвоена квалификация: экономист
Смерть
05.07.2018
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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