Будник (Красильникова) Ася (Анастасия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будник (Красильникова) Ася (Анастасия) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красильников Иван Иванович

Мать: Красильникова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Будник Виктор Витальевич

Отец ребёнка: Будник Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будник Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Будник Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будник Александр Витальевич

Отец ребёнка: Будник Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будник Виталий

Смерть
Неизвестно
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