Будник (Красильникова) Ася (Анастасия) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Будник Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будник Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Будник Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будник Александр Витальевич
Отец ребёнка: Будник Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Будник Виталий
Смерть
Неизвестно