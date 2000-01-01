Будник Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будник Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Будник Виктор Витальевич

Мать ребёнка: Будник Ася Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будник Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Будник Ася Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будник Александр Витальевич

Мать ребёнка: Будник Ася Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будник Ася Ивановна

Смерть
Неизвестно
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