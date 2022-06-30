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Абрамов Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1879

Отец: Абрамов Василий Петрович

Мать: Абрамова (Шумилкин) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Абрамова (Наумова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларцева (Абрамова) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Абрамова (Наумова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Абрамова (Наумова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Абрамов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Абрамова (Наумова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1900

Дочь: Баширова (Абрамова) Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Абрамова (Наумова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.1902

Дочь: Красильникова (Абрамова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Абрамова (Наумова) Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Юлово, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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