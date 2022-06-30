Абрамов Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1879
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Абрамова (Наумова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларцева (Абрамова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Абрамова (Наумова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Абрамова (Наумова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Абрамов Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Абрамова (Наумова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1900
Дочь: Баширова (Абрамова) Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Абрамова (Наумова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
11.07.1902
Дочь: Красильникова (Абрамова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Абрамова (Наумова) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно
Юлово, Городищенский муниципальный район, Пензенская область