Абрамова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
14.07.1934
Дочь: Илюшина Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Абрамов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Валентин Федорович
Отец ребёнка: Абрамов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беликова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Абрамов Фёдор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно