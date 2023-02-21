Абрамова Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Яков Васильевич

Мать: Абрамова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
14.07.1934

Дочь: Илюшина Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Абрамов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Валентин Федорович

Отец ребёнка: Абрамов Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беликова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Абрамов Фёдор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Фёдор Петрович

Смерть
Неизвестно
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