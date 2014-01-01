Илюшина (Абрамова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшина (Абрамова) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1934

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1934

Отец: Абрамов Фёдор Петрович

Мать: Абрамова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
02.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илюшин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илюшин Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшин Николай Михайлович

Смерть
2014
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