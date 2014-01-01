Илюшина (Абрамова) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1934
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1934
Отец: Абрамов Фёдор Петрович
Мать: Абрамова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
02.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илюшин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илюшин Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014