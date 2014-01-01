Абрамов Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Абрамов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1934
Дочь: Илюшина Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Абрамова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Валентин Федорович
Мать ребёнка: Абрамова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беликова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Абрамова Анна Яковлевна
Смерть
1961