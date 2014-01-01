Абрамов Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Фёдор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Абрамов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1934

Дочь: Илюшина Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Абрамова Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Валентин Федорович

Мать ребёнка: Абрамова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беликова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Абрамова Анна Яковлевна

Смерть
1961
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