Абрамова (Наумова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Наумова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Абрамов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Абрамов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
03.10.1900

Дочь: Баширова Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Абрамов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
11.07.1902

Дочь: Красильникова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Абрамов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Абрамов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларцева Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Абрамов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Абрамов Яков Васильевич

Смерть
1958
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