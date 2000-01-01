Абрамова (Наумова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Абрамов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Абрамов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
03.10.1900
Дочь: Баширова Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Абрамов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1902
Дочь: Красильникова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Абрамов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Абрамов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларцева Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Абрамов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Абрамов Яков Васильевич
Смерть
1958