Гогаринов Дмитрий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти20.05.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1794
Сын: Гогаринов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Гогаринова Соломонида Семеновна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Гогаринов Аврам Дмитриевич
Мать ребёнка: Гогаринова Соломонида Семеновна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Гогаринов Гаврила Дмитриевич
Мать ребёнка: Гогаринова Соломонида Семеновна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Гогаринов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Гогаринова Соломонида Семеновна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Степанида Дмитриевна
Мать ребёнка: Гогаринова Соломонида Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
20.05.1819