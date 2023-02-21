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Гогаринов Дмитрий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

20.05.1819

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Гогаринов Максим Яковлевич

Мать: Гогаринова Екатерина Карповна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Гогаринов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Гогаринова Соломонида Семеновна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Мать ребёнка: Гогаринова Соломонида Семеновна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гогаринов Гаврила Дмитриевич

Мать ребёнка: Гогаринова Соломонида Семеновна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Гогаринов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Гогаринова Соломонида Семеновна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Степанида Дмитриевна

Мать ребёнка: Гогаринова Соломонида Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
20.05.1819
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