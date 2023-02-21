Гогаринов Гаврила Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Гагаринова Акилина Артемьевна
Рождение ребёнка
22.03.1846
Сын: Гогаринов Марк Гаврилович
Мать ребёнка: Гагаринова Акилина Артемьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Гагаринова Акилина Артемьевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Парасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Гагаринова Акилина Артемьевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Гагаринова Акилина Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1856