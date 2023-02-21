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Гогаринов Гаврила Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1856

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Гогаринов Дмитрий Максимович

Мать: Гогаринова Соломонида Семеновна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Гагаринова Акилина Артемьевна

Рождение ребёнка
22.03.1846

Сын: Гогаринов Марк Гаврилович

Мать ребёнка: Гагаринова Акилина Артемьевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Гагаринова Акилина Артемьевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Парасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Гагаринова Акилина Артемьевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Гагаринова Акилина Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Акилина Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1856
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