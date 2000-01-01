Гагаринова Акилина Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.03.1846
Сын: Гогаринов Марк Гаврилович
Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Дмитриевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Парасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Дмитриевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно