Гагаринова Акилина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Акилина Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.03.1846

Сын: Гогаринов Марк Гаврилович

Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Дмитриевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Дмитриевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Парасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Дмитриевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Гогаринов Гаврила Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Гаврила Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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