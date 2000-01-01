Гогаринова (Огородникова) Соломонида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Огородникова) Соломонида Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Огородников Семен Леонтьевич

Мать: Огородникова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Гогаринов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Гогаринов Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Отец ребёнка: Гогаринов Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гогаринов Гаврила Дмитриевич

Отец ребёнка: Гогаринов Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Гогаринов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Гогаринов Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Степанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Гогаринов Дмитрий Максимович

Смерть
Неизвестно
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