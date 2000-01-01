Гогаринова (Огородникова) Соломонида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1794
Сын: Гогаринов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Гогаринов Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Гогаринов Аврам Дмитриевич
Отец ребёнка: Гогаринов Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Гогаринов Гаврила Дмитриевич
Отец ребёнка: Гогаринов Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Гогаринов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Гогаринов Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Степанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Гогаринов Дмитрий Максимович
Смерть
Неизвестно