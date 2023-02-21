Огородникова (Семенишева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Семенишева) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Семенишев Дмитрий Макарович

Мать: Семенищева Агрипина Дементьевна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Настасья Семеновна

Отец ребёнка: Огородников Семен Леонтьевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Огородников Яков Семёнович

Отец ребёнка: Огородников Семен Леонтьевич

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Гогаринова Соломонида Семеновна

Отец ребёнка: Огородников Семен Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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