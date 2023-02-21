Огородникова (Семенишева) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Настасья Семеновна
Отец ребёнка: Огородников Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Огородников Яков Семёнович
Отец ребёнка: Огородников Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Гогаринова Соломонида Семеновна
Отец ребёнка: Огородников Семен Леонтьевич
Смерть
Неизвестно