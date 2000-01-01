Огородников Семен Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Семен Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Огородников Леонтей Петрович

Мать: Огородникова ?

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Настасья Семеновна

Мать ребёнка: Огородникова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Огородников Яков Семёнович

Мать ребёнка: Огородникова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Гогаринова Соломонида Семеновна

Мать ребёнка: Огородникова Анна Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Пасеговской пятидесятни, деревня Афонасья Ворсина
Смерть
Неизвестно
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