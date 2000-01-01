Огородников Семен Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Огородников Леонтей Петрович
Мать: Огородникова ?
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Настасья Семеновна
Мать ребёнка: Огородникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Огородников Яков Семёнович
Мать ребёнка: Огородникова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Гогаринова Соломонида Семеновна
Мать ребёнка: Огородникова Анна Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Пасеговской пятидесятни, деревня Афонасья Ворсина
Смерть
Неизвестно