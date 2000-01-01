Огородникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Орлова Акилина Леонтьевна
Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович
Рождение ребёнка
1729
Сын: Огородников Конан Леонтьевич
Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Огородников Семен Леонтьевич
Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Огородников Кирилл Леонтьевич
Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Огородников Селиверст Леонтьевич
Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюгова Матрона Леонтьевна
Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович
Смерть
До 1745