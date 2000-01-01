Огородникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1745

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Орлова Акилина Леонтьевна

Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович

Рождение ребёнка
1729

Сын: Огородников Конан Леонтьевич

Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Огородников Семен Леонтьевич

Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Огородников Кирилл Леонтьевич

Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Огородников Селиверст Леонтьевич

Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюгова Матрона Леонтьевна

Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович

Смерть
До 1745
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