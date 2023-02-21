Огородников Селиверст Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1743
Сын: Огородников Тит Селиверстович
Мать ребёнка: Огородникова Катерина Семеновна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Дарья Селиверстовна
Мать ребёнка: Огородникова Катерина Семеновна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ефимия Селиверстовна
Мать ребёнка: Огородникова Катерина Семеновна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Огородников Трефил Селиверстович
Мать ребёнка: Огородникова Катерина Семеновна
Рождение
1826
Отец: Огородников Леонтей Петрович
Мать: Огородникова ?
Смерть
Неизвестно