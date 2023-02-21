Огородников Селиверст Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Селиверст Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1743

Сын: Огородников Тит Селиверстович

Мать ребёнка: Огородникова Катерина Семеновна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Дарья Селиверстовна

Мать ребёнка: Огородникова Катерина Семеновна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ефимия Селиверстовна

Мать ребёнка: Огородникова Катерина Семеновна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Огородников Трефил Селиверстович

Мать ребёнка: Огородникова Катерина Семеновна

Рождение
1826

Отец: Огородников Леонтей Петрович

Мать: Огородникова ?

Смерть
Неизвестно
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