Огородникова (Мосеева) Катерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Мосеева) Катерина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Огородников Тит Селиверстович

Отец ребёнка: Огородников Селиверст Леонтьевич

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Дарья Селиверстовна

Отец ребёнка: Огородников Селиверст Леонтьевич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ефимия Селиверстовна

Отец ребёнка: Огородников Селиверст Леонтьевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Огородников Трефил Селиверстович

Отец ребёнка: Огородников Селиверст Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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