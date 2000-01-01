Огородникова (Мосеева) Катерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Огородников Тит Селиверстович
Отец ребёнка: Огородников Селиверст Леонтьевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Дарья Селиверстовна
Отец ребёнка: Огородников Селиверст Леонтьевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ефимия Селиверстовна
Отец ребёнка: Огородников Селиверст Леонтьевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Огородников Трефил Селиверстович
Отец ребёнка: Огородников Селиверст Леонтьевич
Смерть
Неизвестно