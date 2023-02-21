Огородников Леонтей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородников Леонтей Петрович

Огородников Леонтей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Огородников Петр Герасимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Орлова Акилина Леонтьевна

Мать ребёнка: Огородникова ?

Рождение ребёнка
1729

Сын: Огородников Конан Леонтьевич

Мать ребёнка: Огородникова ?

Рождение ребёнка
1740

Сын: Огородников Семен Леонтьевич

Мать ребёнка: Огородникова ?

Рождение ребёнка
1743

Сын: Огородников Кирилл Леонтьевич

Мать ребёнка: Огородникова ?

Рождение ребёнка
1746

Сын: Огородников Агей Леонтьевич

Мать ребёнка: Огородникова Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Огородников Осип Леонтьевич

Мать ребёнка: Огородникова Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Огородникова Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Огородников Селиверст Леонтьевич

Мать ребёнка: Огородникова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюгова Матрона Леонтьевна

Мать ребёнка: Огородникова ?

Место жительства
Неизвестно
Пасеговской пятидесятни, деревня Афонасья Ворсина
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close