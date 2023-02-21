Огородников Леонтей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Огородников Петр Герасимович
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Орлова Акилина Леонтьевна
Мать ребёнка: Огородникова ?
Рождение ребёнка
1729
Сын: Огородников Конан Леонтьевич
Мать ребёнка: Огородникова ?
Рождение ребёнка
1740
Сын: Огородников Семен Леонтьевич
Мать ребёнка: Огородникова ?
Рождение ребёнка
1743
Сын: Огородников Кирилл Леонтьевич
Мать ребёнка: Огородникова ?
Рождение ребёнка
1746
Сын: Огородников Агей Леонтьевич
Мать ребёнка: Огородникова Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Огородников Осип Леонтьевич
Мать ребёнка: Огородникова Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Огородникова Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Огородников Селиверст Леонтьевич
Мать ребёнка: Огородникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюгова Матрона Леонтьевна
Мать ребёнка: Огородникова ?
Место жительства
Неизвестно
Пасеговской пятидесятни, деревня Афонасья Ворсина
Смерть
Неизвестно