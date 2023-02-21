Огородников Петр Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смерти1749
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Огородников Леонтей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Кормшикова Меланья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Коковихина Матрона Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1749