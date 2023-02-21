Огородников Петр Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Петр Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Огородников Леонтей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Кормшикова Меланья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Коковихина Матрона Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1749
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