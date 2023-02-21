Огородникова (Огородникова) Марфа Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Огородникова) Марфа Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Огородников Агей Леонтьевич

Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Огородников Осип Леонтьевич

Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Леонтей Петрович

Смерть
Неизвестно
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