Огородникова (Огородникова) Марфа Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Огородников Агей Леонтьевич
Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Огородников Осип Леонтьевич
Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Огородников Леонтей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно