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Гогаринов Аврам Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1856

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Гогаринов Дмитрий Максимович

Мать: Гогаринова Соломонида Семеновна

Бракосочетание
04.02.1818

Жена: Гогаринова Анна Симоновна

Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1819

Сын: Гогаринов Феодор Аврамович

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Симоновна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Гагаринов Андрей Аврамович

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Симоновна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Елисавета Аврамовна

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Симоновна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Гогаринов Авдей Аврамович

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Симоновна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрона Аврамовна

Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Парфеновна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ирина Аврамовна

Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Парфеновна

Рождение ребёнка
15.06.1838

Сын: Гогаринов Иван Аврамович

Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Парфеновна

Рождение ребёнка
20.12.1840

Сын: Гогаринов Степан Аврамович

Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Парфеновна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефросинья Аврамовна

Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Парфеновна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Аврамовна

Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Парфеновна

Рождение ребёнка
26.08.1855

Сын: Гогаринов Александр Аврамович

Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Парфеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Варвара Парфеновна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1856