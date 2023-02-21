Гогаринов Аврам Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
04.02.1818
Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1819
Сын: Гогаринов Феодор Аврамович
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Симоновна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Гагаринов Андрей Аврамович
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Симоновна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Елисавета Аврамовна
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Симоновна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гогаринов Авдей Аврамович
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Симоновна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрона Аврамовна
Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Парфеновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ирина Аврамовна
Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Парфеновна
Рождение ребёнка
15.06.1838
Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Парфеновна
Рождение ребёнка
20.12.1840
Сын: Гогаринов Степан Аврамович
Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Парфеновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефросинья Аврамовна
Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Парфеновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Аврамовна
Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Парфеновна
Рождение ребёнка
26.08.1855
Сын: Гогаринов Александр Аврамович
Мать ребёнка: Гогаринова Варвара Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1856