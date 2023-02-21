Гагаринов Андрей Аврамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
1842
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Настасья Андреевна
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
06.07.1856
Сын: Гагаринов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Гогаринов Прокопий Андреевич
Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Захаровна
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно