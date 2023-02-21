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Гагаринов Андрей Аврамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Мать: Гогаринова Анна Симоновна

Бракосочетание
1842

Жена: Гогаринова Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Настасья Андреевна

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
06.07.1856

Сын: Гагаринов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Гогаринов Прокопий Андреевич

Мать ребёнка: Гогаринова Евдокия Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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