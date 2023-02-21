Гогаринова (Репина) Анна Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Репина) Анна Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Репин Симеон Авраамович

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1818

Муж: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1819

Сын: Гогаринов Феодор Аврамович

Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Гагаринов Андрей Аврамович

Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Елисавета Аврамовна

Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Гогаринов Авдей Аврамович

Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Репинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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