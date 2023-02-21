Гогаринова (Репина) Анна Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Репин Симеон Авраамович
Бракосочетание
04.02.1818
Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1819
Сын: Гогаринов Феодор Аврамович
Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Гагаринов Андрей Аврамович
Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Елисавета Аврамовна
Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гогаринов Авдей Аврамович
Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Репинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно