Гогаринова Варвара Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Варвара Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрона Аврамовна

Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ирина Аврамовна

Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.06.1838

Сын: Гогаринов Иван Аврамович

Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.12.1840

Сын: Гогаринов Степан Аврамович

Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефросинья Аврамовна

Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Аврамовна

Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.08.1855

Сын: Гогаринов Александр Аврамович

Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Аврам Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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