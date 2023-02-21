Гогаринова Варвара Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрона Аврамовна
Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ирина Аврамовна
Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.06.1838
Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.12.1840
Сын: Гогаринов Степан Аврамович
Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефросинья Аврамовна
Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Аврамовна
Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.08.1855
Сын: Гогаринов Александр Аврамович
Отец ребёнка: Гогаринов Аврам Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно