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Гогаринов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Гогаринов Дмитрий Максимович

Мать: Гогаринова Соломонида Семеновна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гогаринов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Гогаринов Артемий Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Палагея Ивановна

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1845

Сын: Гогаринов Михайло Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
30.01.1848

Сын: Гогаринов Семен Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Гогаринов Иван Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно