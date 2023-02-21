Гогаринов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гогаринов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гогаринов Артемий Иванович
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Палагея Ивановна
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1845
Сын: Гогаринов Михайло Иванович
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1848
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Гогаринова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно