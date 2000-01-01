Гогаринов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1876
Сын: Гогаринов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Гогаринова Ольга Емельяновна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Гогаринова Ольга Емельяновна
Рождение ребёнка
02.10.1886
Дочь: Гагаринова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Гогаринова Ольга Емельяновна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гогаринов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Гогаринова Ольга Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно