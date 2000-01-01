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Гогаринов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Гогаринов Иван Дмитриевич

Мать: Гогаринова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Гогаринов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Ольга Емельяновна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Гогаринов Иван Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Ольга Емельяновна

Рождение ребёнка
02.10.1886

Дочь: Гагаринова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Гогаринова Ольга Емельяновна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Гогаринов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гогаринова Ольга Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Ольга Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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